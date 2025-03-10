Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IBEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 ngõ 107 Đường Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch (tour trong nước, tour nước ngoài, vé máy bay, khách sạn, visa...).

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch theo yêu cầu của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh khác cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Cập nhật thông tin về các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Làm việc theo nhóm và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

Khả năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IBEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (du lịch, team building...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IBEST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin