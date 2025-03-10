Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ Bà Triệu, P. Lê Đại Hành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn & hỗ trợ khách hàng:

• Giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản sản phẩm.

• Tiếp nhận và xử lý tin nhắn từ khách hàng qua Facebook, Instagram, Email,...

- Quản lý & theo dõi đơn hàng:

• Cập nhật thông tin chi tiết sản phẩm, kiểm soát trạng thái đơn hàng.

• Đóng gói đơn hàng theo tiêu chuẩn, bàn giao cho đối tác vận chuyển theo quy trình.

• Giám sát lộ trình giao hàng, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đúng thời gian cam kết, xử lý các vấn đề phát sinh.

• Sử dụng các phần mềm quản lý của công ty để theo dõi công việc và đơn hàng.

• Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật các vấn đề liên quan đến sản xuất và xử lý đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, yêu thích thời trang và có kiến thức về E-commerce.

- Yêu cầu tiếng Anh cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống, chủ động trong công việc.

- Tự tin, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn sẵn sàng học hỏi.

- Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn và chịu được áp lực cao.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FID Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7-11 triệu (thoả thuận khi phỏng vấn) + Thưởng % doanh số.

- Chế độ & phúc lợi:

• Thưởng lễ, Tết, team building, du lịch cùng công ty hàng năm.

• Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Đảm bảo quyền lợi theo pháp luật Lao động và chính sách phúc lợi riêng của công ty.

- Môi trường làm việc:

• Trẻ trung, năng động, phù hợp với những bạn trẻ đam mê thời trang.

• Cơ hội thăng tiến & phát triển nghề nghiệp.

• Văn phòng hiện đại, tiện nghi, thuận tiện đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FID

