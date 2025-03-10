Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các tour du lịch trong nước và quốc tế.

Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ (hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên, vận tải...) để đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả tốt nhất.

Giám sát & điều phối tour để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ, xử lý các tình huống phát sinh.

Tư vấn, thiết kế chương trình tour phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Kiểm soát ngân sách tour, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo lợi nhuận.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng) để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Lập báo cáo sau mỗi chuyến đi, đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm cho các tour tiếp theo.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành tour.

Am hiểu về thị trường du lịch, tuyến điểm, dịch vụ tour trong nước & quốc tế.

Kỹ năng đàm phán & làm việc với đối tác tốt.

Kỹ năng quản lý & xử lý tình huống linh hoạt, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác).

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, phần mềm điều hành tour).

Chịu được áp lực cao, sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng hiệu suất + Hoa hồng theo tour.

Cơ hội làm việc với đối tác trong & ngoài nước, mở rộng quan hệ ngành du lịch.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty & pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI

