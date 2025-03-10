Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 203 Hoàng Quốc viêt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng tại cửa hàng: Tiếp đón, tư vấn, chăm sóc, lấy đồ cho khách và thanh toán,check lại hóa đơn, hàng hóa của khách sau khi thanh toán.

Luôn đảm bảo số lượng hàng hóa tại cửa hàng đầy đủ để khách tới mua, đồng thời đảm bảo trưng bày hàng hóa sạch, đẹp, bắt mắt, có khoa học.

Hỗ trợ kiểm kê cửa hàng định kỳ/phát sinh theo yêu cầu.

Luôn giữ gìn hình ảnh cửa hàng và công ty trong mắt khách hàng: giữ vệ sinh cửa hàng, trang phục gọn gàng, ngôn ngữ sử dụng lịch thiệp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ 18 đến 35 / Giới tính: Nam hoặc Nữ

Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm bán hàng. Chưa có kinh nghiệm đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng tốt. Nhanh nhẹn hoạt bát, có ý chí tiến thủ trong công việc.

Chủ động học và nắm được thông tin sản phẩm tư vấn cho khách đảm bảo các thông tin tư vấn đúng và hiệu quả.

Trung thực, nhiệt tình với công việc, thân thiện với mọi người.

Sẵn sàng và chủ động học hỏi để phát triển bản thân

Quyền Lợi

• Thu nhập: 25-30k/giờ + thưởng hiệu suất làm việc (làm từ 6 tiếng được hỗ trợ tiền ăn 30k/buổi)

• Hỗ trợ dấu thực tập khi làm từ 4-6 tháng tại cửa hàng

• Có thể được ưu tiên ứng tuyển các vị trí full của công ty đang tuyển dụng

• Thưởng Lễ, tết, ốm đau, hiếu hỷ các cơ chế đãi ngộ khác của Công ty.

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

