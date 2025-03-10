Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 11B Cát Linh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Nhóm công việc giao dịch

- Đặt lệnh theo chỉ đạo

- Kiểm tra báo cáo khớp lệnh, lệnh treo trong phiên

- Tổng kết giao dịch

- Hoàn thiện các chứng từ trình ký: Kết quả giao dịch, Kế hoạch giao dịch, Chiến lược đầu tư.

2/ Phòng tự doanh

- Kiểm soát hạn mức cổ phiếu và tổng hạn mức còn lại được đầu tư. Cảnh báo khi việc đầu tư sắp đạt tới ngưỡng quy định.

- Tìm các phương pháp để kiểm soát hiệu quả, an toàn

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện giao dịch: đảm bảo sức mua, hạn mức, danh mục đầu tư

- Thực hiện các báo cáo danh mục và các số liệu đầu tư

- Tính toán lãi lỗ của từng giao dịch đầu tư theo các khung thời gian khác nhau

- Xây dựng các công thức tính toán trong các bảng tính nhằm rút gọn thời gian thực hiện báo cáo và đạt tính chính xác cao

- Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, mẫu biểu liên quan đến giao dịch chứng khoán

- Cung cấp thông tin để các bộ phận liên quan thực hiện công bố thông tin về giao dịch chứng khoán đầu tư theo quy định của Pháp luật

- Nắm vững các quy định, văn bản pháp luật về hạn chế đầu tư, quy định về đầu tư tự doanh đưa ra cảnh báo, đề xuất tư vấn lên cấp trên

3/ Thực hiện công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Quản lý trực tiếp, Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành tài chính-ngân hàng, kế toán, kiểm toán, đầu tư, chứng khoán;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đặc biệt là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

2/ Kiến thức

- Am hiểu các nghiệp vụ chứng khoán, đặc biệt là môi giới, đầu tư để tương tác, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư;

- Sử dụng thành thạo kỹ năng VP (word/excel)

3/ Kỹ năng

- Cẩn thận, trung thực, bảo mật thông tin về những nhiệm vụ được giao;

- Có ý thức tuân thủ pháp luật để bảo vệ công ty, thị trường, khách hàng.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp gửi xe

Phụ cấp điện thoại/đi lại (tùy và từng vị trí)

Thưởng quý/năm (theo tình hình kinh doanh của Công ty)

Thưởng lễ tết, cuối năm

Thưởng tháng lương 13 +++

Tham gia BHXH, BHYT

Teambuilding, happy ours, du lịch nghỉ dưỡng...

Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/quản lý nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực

Được đào tạo trực tiếp nâng cao/bổ sung các kiến thức về ngành nghề

Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của Công ty

Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Trang bị các công cụ/dụng cụ mới nhất, phù hợp cho từng vị trí công việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 - chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin