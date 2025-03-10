Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung tâm Kinh doanh sàn Nông sản và Thương mại điện tử (trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm cũng như tiếp cận các nguồn khách hàng tiềm năng, những đối tượng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, hàng hóa Tổng công ty đang cung cấp;

Phối hợp với bộ phận kinh doanh và marketing thực hiện quảng cáo các sản phẩm qua hệ thống các trang mạng xã hội, website trực tuyến, trang thương mại điện tử;

Phát triển lực lượng người bán, cộng tác viên bán hàng online trên các nền tảng bán hàng của Tổng công ty;

Kinh doanh dự án & các đối tác, khách hàng lớn

Phát triển kênh phân phối tới các chuỗi, shop

Quản lý, duy trì về dữ liệu, thông tin của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ, sản phẩm;

Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng;

Báo cáo công việc, kết quả của hoạt động kinh doanh định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương.

Tại Trung tâm Kinh doanh sàn Nông sản và Thương mại điện tử (trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian.

- Cơ hội thăng tiến cao; Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.

- Hưởng các chế độ khác như: Phụ cấp gửi trẻ (với lao động nữ), nghỉ mát, cấp đồng phục...

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Kinh doanh sàn Nông sản và Thương mại điện tử (trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin