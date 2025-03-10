Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liền kề 16, Số 1 (Sau Tòa nhà Smile) Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Duy trì, chăm sóc các khách hàng hiện có.

- Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao.

- Lập kế hoạch công tác hàng tuần.

- Tiếp xúc KH và ghi nhận tiềm năng, phản hồi của nhà máy.

- Kết hợp với các bộ phận để xử lý, hoàn thành đơn hàng.

- Các công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có niềm yêu thích với thiết bị khí nén, tự động hóa.

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương là một lợi thế!

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành kỹ thuật, cơ khí, công nghiệp, điện tự động hóa...

- Nhiệt tình, giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định: 10-20tr/tháng bao gồm: lương cơ bản + trợ cấp + thưởng KPI + % hoa hồng

- Trợ cấp đi lại, điện thoại, ăn trưa.

- Thưởng cuối năm theo kết quả làm việc

- Được hướng dẫn phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

- Học hỏi kiến thức về sản phẩm, thị trường, ngoại ngữ.

- Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm vẫn được tính lương

- Du lịch nghỉ hè hàng năm.

- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật.

- Thưởng vào những dịp lễ tết: 30/4 - 1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM

