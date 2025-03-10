Tuyển Nhân viên kinh doanh TOFAST EXPRESS & LOGISTICS CO.,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 212 Phu Dien street, Phu Dien Ward, Bac Tu Liem Dist, Ha Noi, Quận Bắc Từ Liêm

- Lên kế hoạch nội dung phát triển kênh Tiktok, Fanpage ,Website.. của công ty

- Sáng tạo nội dung, đưa ra ý tưởng concept, kịch bản quay video Tiktok/Reels.., chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết và hoàn thiện video

- Phụ trách thiết kế hình ảnh cho các kênh Fanpage, Tik Tok

- Thiết kế các ấn phẩm theo từng chiến dịch

- Lên chiến dịch quảng cáo qua Facebook, Tiktok, Reels

- Có kinh nghiệm trong mảng lên video Tiktok, edit video, chỉnh sửa ảnh

- Biết sáng tạo nội dung truyền thông, nhiều ý tưởng.

- Khả năng sáng tạo nội dung tốt, bắt trend tốt

- Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video

- Biết sử dụng các công cụ quảng cáo

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm tốt

Tại TOFAST EXPRESS & LOGISTICS CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

Tham gia BHXH và các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc: Thứ 2 – T6 (8h30-17h30) và sáng Thứ 7 ( 1 tuần được nghỉ 2 sáng thứ 7)

Địa chỉ: 212 Phú Diễn, P Phú Diễn, Q Bắc Từ Liêm, HN

