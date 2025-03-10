Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 149 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khách hàng qua fanpage, website.

Khai thác khách hàng từ các kênh online.

Chăm sóc khách hàng qua fanpage, website

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm.

Có laptop, phương tiện đi lại.

Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết.

Chăm sóc khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo quy định

Du lịch hàng năm cùng công ty

Thưởng KPI hàng tháng

Được tham gia các khoá đào tạo tại công ty

Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.