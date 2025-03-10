Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 149 Nguyễn Xiển,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn khách hàng qua fanpage, website.
Khai thác khách hàng từ các kênh online.
Chăm sóc khách hàng qua fanpage, website
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm.
Có laptop, phương tiện đi lại.
Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết.
Chăm sóc khách hàng tốt.
Có laptop, phương tiện đi lại.
Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt huyết.
Chăm sóc khách hàng tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng KPI hàng tháng
Được tham gia các khoá đào tạo tại công ty
Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng KPI hàng tháng
Được tham gia các khoá đào tạo tại công ty
Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI