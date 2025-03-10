Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NET ZERO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng (70%):

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, thiết kế nội thất (chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư,...)

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Sử dụng các kênh khác nhau (gọi điện, email, gặp gỡ trực tiếp, mạng xã hội, sự kiện,...) để tìm kiếm khách hàng.

Tiếp nhận khách hàng tiềm năng từ các kênh marketing của công ty.

Tư vấn chuyên sâu về các sản phẩm giếng trời, thang gấp thông minh và các giải pháp xây dựng Net Zero khác (khi có).

Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin kỹ thuật, và đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Lập báo giá, thương lượng, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo giao hàng và thanh toán đúng hạn.

Thu hồi công nợ.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (kỹ thuật, marketing,...) để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, dữ liệu khách hàng, và đề xuất các kế hoạch hành động.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên các ngành liên quan đến kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật).

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có ít nhất 3-6 tháng kinh nghiệm bán hàng. Kinh nghiệm trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, nội thất là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá khách hàng tiềm năng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

Ham học hỏi, cầu tiến, không ngại khó khăn.

Đam mê kinh doanh, có khát vọng thành công và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Có định hướng rõ ràng và mục tiêu phát triển trong sự nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NET ZERO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 6.000.000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).

Hoa hồng: Hấp dẫn theo doanh số (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

Thưởng: Thưởng đạt/vượt chỉ tiêu, thưởng nóng, thưởng dự án,...

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Các phúc lợi khác: Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, team building,...

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm,...

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong ngành và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn (Trưởng nhóm, Trưởng phòng,...).

Trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Văn hóa công ty cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích đóng góp ý kiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NET ZERO SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin