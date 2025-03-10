Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH OKXE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 92 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 40E Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

○ Phân tích và tối ưu hóa các chiến lược online để thu hút khách hàng tiềm năng mua xe điện (EV) và xe xăng (IC).

○ Chăm sóc và phát triển các lead từ bộ phận Marketing, chuyển đổi các lead này thành Qualified Leads qua các hoạt động tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

○ Chủ động phát triển thêm các nguồn lead ngoài các lead được cung cấp từ bộ phận Marketing.

○ Hợp tác chặt chẽ với bộ phận Sales để hỗ trợ chuyển đổi các Qualified Leads thành các giao dịch mua bán thành công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, chỉ tiêu.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, thuyết trình tốt

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh / bán hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe máy là một lợi thế (kinh nghiệm mua bán xe máy, sửa chữa, chơi xe, …)

- Có khả năng làm việc teamwork

- Không yêu cầu bằng cấp

Tại Công Ty TNHH OKXE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn bao gồm lương cứng 7 triệu + hoa hồng + thưởng kinh doanh

- Được tạo điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm xe máy

- Đóng BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Ngày phép năm 12 ngày/năm. Có 02 phép trong thời gian thử việc

- Thời gian làm việc theo ca5 ngày/ tuần + 2 ngày cuối tuần/ tháng. Từ thứ Hai đến Chủ nhật. (Ca 1: 8:00 - 17: 00, ca 2: 09:00 -18:00, ca 3: 10:00 - 19:00)

- Đánh giá hàng tháng và xét tăng lương

- Quà sinh nhật, quà tết, tiệc tất niên, sự kiện công ty

- Tham gia các hoạt động ngoại khoá của công ty như team building, YEP,…

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH OKXE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin