Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VŨ TRỤ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 7, Tòa nhà An Phú, Số 24 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển khách hàng: Chủ động tìm kiếm, kết nối duy trì mối quan hệ với khách hàng (clients), và tìm kiếm các cơ hội đấu thầu (bidding), cơ hội thực hiện các dự án về Marketing, truyền thông,

Quản trị Kênh truyền thông chủ quản: Xây dựng các kênh truyền thông chủ quản (owned media) và quản trị như website, landing page, các kênh truyền thông mạng xã hội.

Lập kế hoạch MKT, truyền thông (planning): cho các dự án khác nhau.

Sáng tạo & sản xuất nội dung (content): Trực tiếp hoặc tham gia việc sáng tạo nội dung và sản xuất các tư liệu truyền thông (Media production)

Đấu thầu dự án: từ khâu tiếp nhận yêu cầu (nhận brief), chủ động xây dựng hồ sơ dự thấu (proposal, báo giá) và thuyết phục để thắng thầu.

Quản lý đội nhóm: quản lý các account tuyến dưới

Quản lý dự án: lập kế hoạch triển khai (action plan, timeline, checklist) và quản lý team dự án, các nhà cung cấp, nhân sự thuê ngoài... để thực hiện dự án theo yêu cầu của khách hàng

Báo cáo dự án và báo cáo công việc theo yêu cầu

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các agency về truyền thông, digial, marketing

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành báo chí, truyền thông, MKT hoặc tương đương

Tiếng Anh tốt cho công việc

Có khả năng quản lí chi tiết, chịu áp lực cao tại môi trường Agency, có khả năng nhanh nhạy, linh hoạt trong việc xử lý vấn đề

Có khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ và dẫn dắt nhóm

Có khả năng viết nội dung tốt, có thể viết bài chuẩn SEO

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VŨ TRỤ Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương upto 15tr + thưởng;

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao;

-Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại;

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ VŨ TRỤ

