Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỐP ADVANCE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Xuân Phương Garden, phường Phương Canh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1.Tư vấn & Bán hàng Kỹ thuật

• Tiếp nhận, phân tích yêu cầu kỹ thuật của khách hàng (độ bền, tải trọng, điều kiện vận hành, v.v.) để đề xuất giải pháp lốp phù hợp.

• Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm, tính toán chi phí và thời gian sử dụng tối ưu.

2.Phát triển thị trường

• Khảo sát thị trường, xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng (garage, đại lý ô tô, doanh nghiệp vận tải, v.v.).

• Lên kế hoạch kinh doanh, chủ động tiếp cận khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện tại để đạt chỉ tiêu doanh số.

3.Hỗ trợ sau bán hàng & Theo dõi sản phẩm

4. Theo dõi tiến độ kinh doanh, phân tích dữ liệu thị trường và đối thủ để đề xuất chiến lược cạnh tranh.

Yêu Cầu Công Việc

1.Học vấn:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kỹ thuật Ô tô, Cơ khí, Kinh tế hoặc có kinh nghiệm

tương đương.

2.Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Kỹ thuật, ưu tiên ứng viên từ ngành lốp xe, phụ tùng ô tô, hoặc thiết bị công nghiệp.

• Hiểu biết về đặc tính kỹ thuật của lốp xe (kết cấu, vật liệu, tiêu chuẩn an toàn) là lợi thế.

3.Kỹ năng:

• Thành thạo Excel, PowerPoint để lập báo cáo và trình bày số liệu.

• Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (ưu tiên ứng viên thành thạo).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỐP ADVANCE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng 15 triệu đến 20 triệu + Hoa hồng hấp dẫn (thưởng theo doanh số và dự án).

• Lương tháng thứ 13

• Đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý.

• Môi trường:

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Được cấp và hỗ trợ các công cụ hỗ trợ làm việc.

• Phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe, du lịch công ty, teambuilding định kỳ, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ....

