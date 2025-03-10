Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 107

- Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh hỗ trợ (email, điện thoại, chat...).
Xử lý giải quyết vấn đề kỹ thuật cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề và hỗ trợ khách hàng hiệu quả.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ đào tạo công nghệ và ứng dụng AI của công ty.
Ghi nhận và báo cáo các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ.
Tăng trưởng doanh số: Thực hiện tư vấn, upsell, và cross-sell để tối ưu hóa doanh thu, hưởng hoa hồng từ kết quả doanh số đạt được.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết về Ai là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Có giọng nói chuẩn, không nói tiếng địa phương;
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao.
Có khả năng làm MC Zoom là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI Thì Được Hưởng Những Gì

Ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing và chăm sóc khách hàng hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt và chuyên nghiệp.
Tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn, và luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI

Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 67 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

