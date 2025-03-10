Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Học Viện Ứng Dụng AI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh hỗ trợ (email, điện thoại, chat...).

Xử lý giải quyết vấn đề kỹ thuật cho khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề và hỗ trợ khách hàng hiệu quả.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ đào tạo công nghệ và ứng dụng AI của công ty.

Ghi nhận và báo cáo các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tăng trưởng doanh số: Thực hiện tư vấn, upsell, và cross-sell để tối ưu hóa doanh thu, hưởng hoa hồng từ kết quả doanh số đạt được.

Yêu Cầu Công Việc

Biết về Ai là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Có giọng nói chuẩn, không nói tiếng địa phương;

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao.

Có khả năng làm MC Zoom là 1 lợi thế

Quyền Lợi

Ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing và chăm sóc khách hàng hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt và chuyên nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn, và luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển

