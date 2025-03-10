Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FPA International VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng là các gara ô tô, showroom ô tô, cửa hàng phụ kiện ô tô.

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm smartkey ô tô của công ty đến khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi, có đam mê kinh doanh và hiểu biết về ô tô là lợi thế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh phụ kiện ô tô là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có phương tiện đi lại và có thể di chuyển theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty TNHH FPA International VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (từ 20.000.000 trở lên): Hoa hồng cao + Thưởng theo chỉ tiêu bán hàng.

Thu nhập không giới hạn, càng bán nhiều càng có thu nhập cao.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

BHXH đầy đủ + chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động

