Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NN MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Nhân viên kinh doanh

Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty

Đề xuất và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline

Quản lý các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, YouTube,...)

Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, SEO,...)

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng và hỗ trợ xử lý khi có yêu cầu từ khách hàng

Lên kế hoạch và tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình khuyến mãi để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ

Theo dõi và phân tích kết quả của các chiến dịch marketing, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến

Lập báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động marketing và bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale & Marketing

Sử dụng thành thạo các công cụ Marketing trực tuyến (SEO, Google Ads, Social Media Ads, Email Marketing,..)

Giao tiếp Tiếng Anh tốt, biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH NN MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài mức lương cơ bản được tính các khoản phúc lợi và thưởng theo kết quả kinh doanh cụ thể

Chế độ đãi ngộ đối với nhân sự có trình độ ngoại ngữ tốt: Thêm 5-10% tiền lương tháng

Các chế độ về bảo hiểm, lao động theo đúng các quy định của nhà nước

Hưởng các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết, tiền thưởng Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và Luật Lao động

Thưởng doanh thu khách sạn + Tip + Ăn trưa/ chiều tại khách sạn + Gửi xe miễn phí

Lương tháng 13 tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm

Teambuilding, khám sức khỏe tổng quát định kỳ 1 năm/lần

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NN MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI

