Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 110 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu và nắm rõ thông tin về sản phẩm du lịch của công ty
Gọi điện thoại tư vấn, đặt lịch hẹn khách hàng đến tham dự sự kiện theo data công ty cung cấp
Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách
Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện
Chăm sóc khách hàng Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe không nói ngọng, nói lắp
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Khả năng chịu áp lực tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales/ tư vấn/ bán hàng.
Sinh viên mới ra trường,chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
Nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài.
Yêu cầu bằng cấp: từ THPT trở lên, độ tuổi từ 21-35.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000VNĐ/tháng + hoa hồng + thưởng nóng theo ngày/tuần/tháng (Trung bình 10.000.000 – 18.000.000tháng)
Môi trườnglàm việc năng động, trẻ trung, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty (Team building, companytrip,..)
Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
Được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành Du lịch, hưởng lương cả trong thời gian đào tạo.
Được công ty cung cấp data và thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
