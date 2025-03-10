Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 110 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và nắm rõ thông tin về sản phẩm du lịch của công ty

Gọi điện thoại tư vấn, đặt lịch hẹn khách hàng đến tham dự sự kiện theo data công ty cung cấp

Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách

Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện

Chăm sóc khách hàng Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe không nói ngọng, nói lắp

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Khả năng chịu áp lực tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales/ tư vấn/ bán hàng.

Sinh viên mới ra trường,chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài.

Yêu cầu bằng cấp: từ THPT trở lên, độ tuổi từ 21-35.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000VNĐ/tháng + hoa hồng + thưởng nóng theo ngày/tuần/tháng (Trung bình 10.000.000 – 18.000.000tháng)

Môi trườnglàm việc năng động, trẻ trung, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty (Team building, companytrip,..)

Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ

Được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành Du lịch, hưởng lương cả trong thời gian đào tạo.

Được công ty cung cấp data và thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNLAND TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin