Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

03 Nhân viên Sales Tiếng Anh
03 Nhân viên Sales Tiếng Tây Ban Nha
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tư vấn, thiết kế và bán tour du lịch cho khách hàng nước ngoài (chủ yếu từ thị trường nói tiếng Anh & Tây Ban Nha).
- Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác.
- Xây dựng báo giá, kế hoạch tour theo yêu cầu khách hàng.
- Xử lý các yêu cầu đặt tour, báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi để đảm bảo dịch vụ tốt nhất.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chương trình tour diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Tây Ban Nha.
Có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc lĩnh vực Sales, Marketing là lợi thế.
Yêu thích du lịch, có tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
Có kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo kỹ năng bán tour, marketing và nghiệp vụ du lịch.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong ngành du lịch.
Được đi khảo sát tour và trải nghiệm du lịch miễn phí.
Được đóng bảo hiểm và lương tháng thứ 13.
Chế độ nghỉ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu

Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 33C Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

