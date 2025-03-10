Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 12, tòa Peakview, ngõ 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kết nối và đề xuất mô hình hợp tác với Merchants theo định hướng và chiến lược của Công ty;
- Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục hợp tác: Hợp đồng, Kế hoạch triển khai dự án (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch và triển khai, thống nhất các chương trình hợp tác Marketing & kênh truyền thông thúc đẩy tăng trưởng doanh số kinh doanh (transaction, doanh thu v.v...) với từng loại Merchants, từng thời điểm phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty;
- Chăm sóc Merchants, theo dõi sâu sát chất lượng dịch vụ và hiệu quả hợp tác của Merchants được phân công quản lý;
- Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ từ Merchants, Khách hàng;
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, tối thiểu 3 năm Kinh nghiệm vị trí Sale B2B;
- Ưu tiên ứng viên Nam từng làm việc trong ngành Fintech; có kinh nghiệm làm việc với đối tác lớn một trong ngành sau đây: Hành chính công, Giáo dục, Y Tế, Mixed Retail, Electronic, Logistic, Beauty, Fashion là 1 lợi thế;
- Chính trực, siêng năng, có tinh thần học hỏi, nắm bắt công nghệ nhanh, không ngại việc, chịu áp lực tốt, làm việc hướng theo mục tiêu chung;
- Giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn, linh hoạt trong giao tiếp dễ gây được thiện cảm;
- Có khả năng tiếp cận, nắm bắt yêu cầu và thu thập thông tin cũng như khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán tốt với đối tác;
- Có khả năng nắm bắt, tiếp thu nhanh các giải pháp về công nghệ;
- Có khả năng quản lý dự án, triển khai dự án, chăm sóc khách hàng;
- Có tư duy về lập chiến lược kinh doanh;
- Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế;

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty);
- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí;
- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày;
- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ;
- Quà tặng các ngày lễ trong năm.
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành;
- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại;
- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech;
- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn;
- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1800 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ;
- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực;
- Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường.
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
- Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

