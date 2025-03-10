Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y TẾ BSY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Quản lý, xây dựng gói thầu IOL/ thủy tinh thể:

- Phụ trách theo dõi đăng báo đấu thầu ở các bệnh viện, cơ sở y tế, nắm bắt các đợt thầu của bệnh viện trên địa bàn.

- Nghiên cứu, phân tích yêu cầu báo giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu sản phẩm Thủy tinh thể.

- Lập và trình bày kế hoạch kinh doanh: tiềm năng/ cơ hội/ thách thức khi xây dựng gói thầu.

- Theo dõi quy trình đấu thầu, đảm bảo các sản phẩm của công ty được đưa vào các gói thầu của Bệnh viện với số lượng phù hợp với tiềm năng trên địa bàn.

- Hỗ trợ team sale trong quản lý quota các gói thầu của bệnh viện.

2/ Quản lý khách hàng:

- Xây dựng, phát triển mối quan lệ lâu dài với những người ra quyết định chính: ban giám đốc, trưởng khoa dược, trưởng khoa thiết bị, trưởng khoa điều trị...

- Duy trì liên lạc thường xuyên, đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng với những người ra quyết định.

- Cập nhật thông tin về các sản phẩm mới, công nghệ mới trong lĩnh vực nhãn khoa với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành nhãn khoa và sản phẩm Thủy tinh thể nhân tạo.

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng thầu trong ngành nhãn khoa, có mối quan hệ tốt với các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt.

- Nắm vững quy trình đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, đặc biệt là với các khách hàng trong lĩnh vực y tế.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ BSY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận.

- Hưởng đầy đủ các chế độ về Bảo hiểm xã hội và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc.

- Địa chỉ phía Bắc: Tầng 3, số 197 Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ phía Nam: 495/8/9 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, quận 10, TP HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ BSY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin