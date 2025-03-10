Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DIVOOST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DIVOOST
- Hà Nội:
- Vincom Mega Mall Royal City,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn sản phẩm: Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giải đáp thắc mắc về công dụng, thành phần và cách sử dụng sản phẩm
Bán hàng: Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm, thực hiện các giao dịch thanh toán
Chăm sóc khách hàng: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giải quyết khiếu nại, yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp
Trưng bày và vệ sinh sản phẩm: Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo cửa hàng luôn gọn gàng, sạch sẽ
Quản lý hàng hóa: Kiểm tra tình trạng hàng hóa, báo cáo các sản phẩm hết hàng hoặc bị lỗi, tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ
Thực hiện các chương trình khuyến mãi: Tham gia vào các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng để thúc đẩy doanh thu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên trong ngành mỹ phẩm
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Đam mê và am hiểu về các sản phẩm mỹ phẩm
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DIVOOST Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Được đánh giá và công nhận thành tích dựa trên kết quả công việc
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIVOOST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI