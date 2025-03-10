Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DIVOOST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vincom Mega Mall Royal City,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm: Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, giải đáp thắc mắc về công dụng, thành phần và cách sử dụng sản phẩm

Bán hàng: Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm, thực hiện các giao dịch thanh toán

Chăm sóc khách hàng: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giải quyết khiếu nại, yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp

Trưng bày và vệ sinh sản phẩm: Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo cửa hàng luôn gọn gàng, sạch sẽ

Quản lý hàng hóa: Kiểm tra tình trạng hàng hóa, báo cáo các sản phẩm hết hàng hoặc bị lỗi, tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ

Thực hiện các chương trình khuyến mãi: Tham gia vào các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng để thúc đẩy doanh thu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên trong ngành mỹ phẩm

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Đam mê và am hiểu về các sản phẩm mỹ phẩm

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DIVOOST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.500.000 + hoa hồng bán hàng

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Được đánh giá và công nhận thành tích dựa trên kết quả công việc

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIVOOST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin