Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RIOX MEDIA & ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RIOX MEDIA & ENTERTAINMENT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa SA5
- Smart City
- Tây Mỗ
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị, xây dựng kênh Tiktok, Instagram, Facebook,…
Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, và các nghiệp vụ liên quan.
Xây dựng, báo cáo, lên kế hoạch phát triển kênh.
Thực hiện các công việc được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ tuyển nhân viên nữ.
Biết cập nhập trend trên Tiktok, Facebook, ...
Có kinh nghiệm xây dựng kênh và reup Tiktok là một lợi thế
Có tính sáng tạo. - Làm việc nhóm tốt. - Không yêu cầu bằng cấp.
Tại CÔNG TY TNHH RIOX MEDIA & ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Up To 10M+
Thưởng KPI theo cá nhân/Team
Cung cấp thiết bị làm việc (PC, Điện Thoại,…)
Thời gian làm việc: 08h30-17h30, nghỉ trưa 01h30 phút từ 12h00 đến 13h30
Chế độ Nghỉ lễ theo Nhà nước quy định.
Được đào tạo thêm đối với ứng viên chưa có hoặc ít kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIOX MEDIA & ENTERTAINMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
