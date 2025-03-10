Tuyển Nhân viên kinh doanh Mũ bảo hiểm độc Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 37 ngõ 36 Đào Tấn , Cống Vị,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng tại cửa hàng về Đồ bảo hộ moto, quần áo, về mũ bảo hiểm, găng tay…

Tư vấn bán hàng online

Kiểm kê hàng xuất nhập kho

Kiểm kê hàng cuối tháng

Có thể được hỗ trợ, cung cấp công cụ để tham gia làm video, Livestream tăng thêm thu nhập ngay trong ca làm việc!

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, có giọng nói tốt, năng nổ trong giao tiếp.

Trung thực, chăm chỉ, không ngại việc, có trách nhiệm, Gắn bó lâu dài.

Sử dụng máy tính cơ bản.

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Partime: 20-30k/h cộng thưởng doanh thu.(Tuỳ năng lực)

Fulltime: Từ 8 triệu - 15 triệu (Lương cứng + doanh thu bán hàng), có thể được hỗ trợ, cung cấp công cụ để tham gia làm video, Livestream tăng thêm thu nhập ngay trong ca làm việc!

Được thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, đi chơi đi ăn cùng cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội

