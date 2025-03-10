Tuyển Nhân viên kinh doanh Mũ bảo hiểm độc Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 37 ngõ 36 Đào Tấn , Cống Vị,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn bán hàng tại cửa hàng về Đồ bảo hộ moto, quần áo, về mũ bảo hiểm, găng tay…
Tư vấn bán hàng online
Kiểm kê hàng xuất nhập kho
Kiểm kê hàng cuối tháng
Có thể được hỗ trợ, cung cấp công cụ để tham gia làm video, Livestream tăng thêm thu nhập ngay trong ca làm việc!
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, có giọng nói tốt, năng nổ trong giao tiếp.
Trung thực, chăm chỉ, không ngại việc, có trách nhiệm, Gắn bó lâu dài.
Sử dụng máy tính cơ bản.
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế
Trung thực, chăm chỉ, không ngại việc, có trách nhiệm, Gắn bó lâu dài.
Sử dụng máy tính cơ bản.
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế
Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Partime: 20-30k/h cộng thưởng doanh thu.(Tuỳ năng lực)
Fulltime: Từ 8 triệu - 15 triệu (Lương cứng + doanh thu bán hàng), có thể được hỗ trợ, cung cấp công cụ để tham gia làm video, Livestream tăng thêm thu nhập ngay trong ca làm việc!
Được thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, đi chơi đi ăn cùng cửa hàng.
Fulltime: Từ 8 triệu - 15 triệu (Lương cứng + doanh thu bán hàng), có thể được hỗ trợ, cung cấp công cụ để tham gia làm video, Livestream tăng thêm thu nhập ngay trong ca làm việc!
Được thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, đi chơi đi ăn cùng cửa hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mũ bảo hiểm độc Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI