Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 30 B

- C

- D Lý Nam Đế,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm báo kế hoạch doanh thuTAđược giao.
Follow-up ít nhất 8 khách hàng/ngày.
Theo dõi việc no-show, và cancellation của các công ty du lịch.
Welcome các đoàn khách lưu trú tại khách sạn vào ngày khách check-in, hỏi thăm khách trong thời gian lưu trú để ghi nhận ý kiến của khách hàng.
Tìm hiểu tình hình khách, thị trường khác của các hãng du lịch trong nước cũng như nước ngoài.
Phân tích tình hình khách du lịch tại khách sạn trong các giai đoạn kinh doanh (tháng, quý, 6 tháng, năm) về : công suất, thị phần của các thị trường khách, số lượng khách,….
Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc khách du lịch đến Việt Nam (thói quen du lịch, các kỳ nghỉ của các nước,….)
Show phòng cho khách, và các đoàn khách đến khảo sát tại khách sạn.
Chào thực đơn ăn cho đoàn tại khách sạn.
Đi qua thăm khách hàng (các công ty) : ít nhất 5 khách hàng/ngày
Mời khách đến giới thiệu dịch vụ và entertain: ít nhất 2 khách hàng/tuần.
Chủ động tìm và khai thác các khách hàng mới.
Thu thập các thông tin của các đối thủ cạnh tranh: giá cả, các dịch vụ mới, chính sách dành cho khách hàng,….
Phối hợp với đặt phòng để nhận, giữ phòng hoặc thay đổi phòng cho khách đảm bảo các thông tin phải luôn luôn chính xác cho khách, tránh không để xảy ra các sự cố cho khách. Thực hiện đúng các cam kết với khách hàng và đúng theo các qui trình làm việc
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về kiến thức:
Có kiến thức về nghiệp vụ bán hàng, tâm lý khách hàng, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán…
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, các qui định và nội qui, chính sách bán hàng của khách sạn.
Về trình độ nghiệp vụ + Kỹ năng:
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học các ngành về kinh tế (ưu tiên các ngành về sales và marketing lĩnh vực khách sạn).
Có khả năng ứng xử tình huống, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
Luôn quan tâm đến ngoại hình và có tác phong chuyên nghiệp
Có khả năng nghe, Viết và nói thông thạo anh ngữ (tương đương trình độ C) ưu tiên biết thêm một ngoại ngữ phụ.
Sử dụng thông thạo vi tính văn phòng.
Sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm quản lí khách sạn
Khả năng làm việc độc lập,khả năng làm việc nhóm,cũng như khả năng đánh giá, xem xét và đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng SVC, Thưởng Lễ Tết…
Lương tháng 13;
Hỗ trợ ăn ca và tiền gửi xe hàng tháng;
Tham gia BHXH…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 30 BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

