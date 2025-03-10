Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng tạo, sử dụng tài khoản.

Xác minh tài khoản khách hàng

Giải đáp thắc mắc

Bán hàng

Trực hotline, fanpage

Địa điểm & thời gian làm việc

Địa điểm làm việc: Tẩng 12A, tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ, Hà Nội.

Ngày làm việc: Thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

Giờ làm việc: Sáng 08h30 - 12h; Chiều 13h00 - 17h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận (Lên tới 15tr/tháng tùy thuộc khả năng của ứng viên).

Thưởng: Thưởng vượt doanh số

Quyền lợi:

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Công cụ, phương tiện làm việc

Thưởng ngày lễ, tết.

Nghỉ phép theo quy định.

Nghỉ mát, team building định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT

