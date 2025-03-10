Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ khách hàng tạo, sử dụng tài khoản.
Xác minh tài khoản khách hàng
Giải đáp thắc mắc
Bán hàng
Trực hotline, fanpage
Địa điểm & thời gian làm việc
Địa điểm làm việc: Tẩng 12A, tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ, Hà Nội.
Ngày làm việc: Thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.
Giờ làm việc: Sáng 08h30 - 12h; Chiều 13h00 - 17h30
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận (Lên tới 15tr/tháng tùy thuộc khả năng của ứng viên).
Thưởng: Thưởng vượt doanh số
Quyền lợi:
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Công cụ, phương tiện làm việc
Thưởng ngày lễ, tết.
Nghỉ phép theo quy định.
Nghỉ mát, team building định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JUST IT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
