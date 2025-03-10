Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Mytoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 71 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:

Nghiên cứu thị trường để xác định khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực chuyển đổi số, dịch vụ video 2D animation.

2. Tư vấn và bán hàng:

Phân tích nhu cầu và yêu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp nhất từ danh mục sản phẩm/dịch vụ của Mytoon.

Lập báo giá, đàm phán điều khoản hợp đồng và chốt giao dịch.

3. Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng:

Theo dõi các dự án của khách hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để tạo dựng mối quan hệ bền vững.

4. Phối hợp nội bộ:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phậnquản lý sản xuất để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng đúng mong muốn và tiến độ sản xuất của khách hàng.

Đưa ra phản hồi từ khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

5. Báo cáo và quản lý dữ liệu:

Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả bán hàng.

Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trên CRM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên các ngành liên quan đến công nghệ, giáo dục, truyền thông, cơ quan nhà nước...

2. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

Khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập hiệu quả.

3. Kiến thức và phẩm chất cá nhân:

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm/dịch vụ thiết kế 2D hoặc sẵn sàng học hỏi.

Tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo và không ngại thử thách.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông Mytoon Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cạnh tranh: Lương cứng từ8 triệu – 15 triệu + Hoa hồng doanh số hấp dẫn.

Thưởng: Chế độ thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Đào tạo: Được đào tạo về sản phẩm/dịch vụ và các kỹ năng bán hàng.

Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ, Tết, và nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, với nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Review lương theo quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông Mytoon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.