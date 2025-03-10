Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Galaxy 5, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Up sản phẩm lên store của công ty
- Phối hợp với Fulfill xử lý đơn hàng hằng ngày
- Chăm sóc giải đáp thắc mắc xử lý khiếu nại của khách hàng
- Các công việc khác được giao khác
- Ca sáng từ 9h-12h30, Ca chiều từ 14h-18h
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Mindset tốt, có laptop cá nhân
- Tiếng Anh đọc hiểu khá (tương đương 700 Toeic trở lên)
- Mindset tốt, có laptop cá nhân
- Tiếng Anh đọc hiểu khá (tương đương 700 Toeic trở lên)
Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc Thì Được Hưởng Những Gì
- Part-time: Lương cứng + Thưởng KPI
- Quy trình training, chiến lược vận hành rõ ràng. Được đào tạo để trở thành Seller bán hàng trên sàn TMĐT Quốc Tế.
- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ,Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty
- Review lộ trình thăng tiến, level lương 6 tháng/ 1 lần
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
- Quy trình training, chiến lược vận hành rõ ràng. Được đào tạo để trở thành Seller bán hàng trên sàn TMĐT Quốc Tế.
- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ,Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty
- Review lộ trình thăng tiến, level lương 6 tháng/ 1 lần
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI