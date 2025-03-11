Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, Toà nhà Hồng Hà, Số 89 Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hiểu rõ sản phẩm dịch vụ mà Công ty đang cung cấp nhằm tư vấn đến Khách hàng.

2. Tiếp nhận các nhu cầu mới: tư vấn, trả lời các thắc mắc của Khách hàng khi QLBP yêu cầu.

3. Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh với vai trò admin, có báo cáo cụ thể các công việc đã hỗ trợ.

4. Tập hợp thông tin thị trường, các câu hỏi của khách hàng phản hồi về cho QLBP & BGĐ.

5. Theo dõi doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu kinh doanh, tuân thủ nội quy/quy định, chính sách,…và hoàn thành khối lượng công việc mà QLBP phân bổ.

6. Giám sát công việc của Kỹ sư kinh doanh theo sự phân công của QLBP

7. Thực hiện báo cáo định kỳ: tuần, tháng quý, năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

2. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế/QTKD/ MKT/ Ngoại thương/ Quản lý công nghiệp/ Điện tử - Tự động hóa...

3. Chuyên môn:

4. Vi tính:

5. Ngoại ngữ:

6. Kỹ năng khác:

-Ưu tiên các ứng viên am hiểu về luật Thương mại, có kinh nghiệm soạn thảo văn bản.

Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc từ 08h00-17h00 thứ Hai-Thứ Bảy.

Ngày nghỉ: Theo Luật Lao động

