Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm SK Food Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mở rộng thị trường... tư vấn và trao đổi với khách hàng những thông tin về sản phẩm của Công ty, thiết lập bảng báo giá gửi cho khách....

2. Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các phương tiện truyền thông: báo chí, các trang web... hoặc đi ra ngoài thị trường thu thập các thông tin của khách hàng và chủ động liên hệ và quảng bá hình ảnh của Công ty cũng như các sản phẩm hiện đang được bán đến khách hàng qua các hình thức như Catalogue, website, email...

3. Chăm sóc khách khàng cũ nhằm giữ chặt mối quan hệ, duy trì các đơn hàng hàng tháng mà khách vẫn đặt , xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán giữa hai bên...

4. Thiết lập các cuộc hẹn để trao đổi với khách hàng các thông tin về sản phẩm: báo giá, công dụng, tính hữu ích của sản phẩm, thương lượng và thuyết phục để khách hàng có thể mua hàng, tạo doanh số bán hàng từ nguồn khách mới tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : từ 22 trở lên

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí sales, bán hàng

- Tốt nghiệp từ cao đẳng

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm SK Food Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Tết và lương tháng thứ 13

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công việc ổn định lâu dài

- Có cơ hội thăng tiến được đào tạo, khẳng định bản thân

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm SK Food Tech

