Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH VLXD Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH VLXD Minh Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng: công trình (nhà ở, khách sạn, dự án... đang và sẽ xây dựng, kiến trúc sư, thiết kế nội thất...
Xử lý đơn hàng: tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng...
Chăm sóc khách hàng sau bán và phát triển khách hàng mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương: Sale, tư vấn, bán hàng,....
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH VLXD Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương: 7,5 – 15 triệu, thưởng doanh số và hoa hồng hấp dẫn.
Các chế độ: pháp luật lao động, BHYT, BHXH, nghỉ phép... được thực hiện theo Luật định
Thưởng Lễ, Tết, thưởng định kì hàng năm
Gala diner, Du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VLXD Minh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
