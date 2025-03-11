Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH VLXD Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng: công trình (nhà ở, khách sạn, dự án... đang và sẽ xây dựng, kiến trúc sư, thiết kế nội thất...

Xử lý đơn hàng: tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng...

Chăm sóc khách hàng sau bán và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương: Sale, tư vấn, bán hàng,....

Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH VLXD Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 7,5 – 15 triệu, thưởng doanh số và hoa hồng hấp dẫn.

Các chế độ: pháp luật lao động, BHYT, BHXH, nghỉ phép... được thực hiện theo Luật định

Thưởng Lễ, Tết, thưởng định kì hàng năm

Gala diner, Du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VLXD Minh Anh

