Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27 ngõ 304 Hồ Tùng Mậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận contact từ bộ phận Marketing, tư vấn khai thác nhu cầu của khách hàng.

- Setup lịch gặp gỡ trao đổi với khách hàng cùng KTS chủ trì.

- Bám sát tiến độ thanh toán hợp đồng.

- Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

- CSKH sau hoàn thiện hợp đồng.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Kiến trúc, Nội thất.

- Kĩ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

- Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, nhiệt tình năng nổ trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:10 – 20 triệu (Lương cơ bản 9-10Tr tùy năng lực + phụ cấp + thưởng % doanh số HĐ thiết kế/ HĐ thi công).

(Ứng viên được thỏa thuận lương trực tiếp khi phỏng vấn phù hợp với năng lực)

- Xét tăng lương theo năng lực hàng năm.

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

- Được tham gia nhiều loại công trình với quy mô khác nhau.

- Tham gia BHXH.

- Du lịch, Teambulding, Sinh nhật, Thưởng các ngày Lễ Tết.

- Môi trường trẻ trung, năng động, đội ngũ nhân sự đầy nhiệt huyết.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

