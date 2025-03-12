Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo học kỳ/năm học

• Liên hệ, làm việc với Ban Giám hiệu các Nhà Trường, các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và các cơ quan liên quan để tiếp thị cung ứng các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.

• Dự thảo, thẩm định và xúc tiến ký kết các Hợp đồng hợp tác, hợp đồng kinh tế.

• Thường xuyên theo dõi, phối hợp để giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện hợp đồng giữa Công ty và đối tác, khách hàng;

• Duy trì quan hệ khách hàng, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

• Chủ trì phối hợp công tác thu và chi trả các chi phí quản lý, đào tạo.

• Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, tập hợp thông tin từ thị trường và đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể từng giai đoạn.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương, thưởng

- Mức lương: thương lượng

- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;

- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.

- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc.

• Chế độ phúc lợi xã hội

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật Lao Động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, …

- Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...

• Môi trường làm việc

- Môi trường làm việc nhân văn, văn minh và đoàn kết;

- Tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân và đảm bảo quyền lợi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

