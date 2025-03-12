Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ của công ty.
Đề xuất/Xây dựng các chiến lược để tiếp cận và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của công ty.
Tư vấn, chăm sóc và giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng.
Xây dựng chính sách membership dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh trực tiếp với Quản lý.
Thực hiện các công việc hỗ trợ thêm liên quan đến mục tiêu của đội nhóm theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales/Business Development, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Game hoặc lĩnh vực liên quan.
Chủ động, máu lửa, kỹ năng giao tiếp tốt.
Thành thạo kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xây dựng mối quan hệ.
Khả năng phân tích số liệu, lập kế hoạch và tối ưu hiệu suất bán hàng.
Chịu được áp lực công việc, sử dụng thành thạo các phần mềm CRM, MS Excel, ...
Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Đã từng xây dựng hoặc quản lý đội nhóm bán hàng/CTV là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện
Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)
Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13…
Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.
Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân
Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.
Văn hóa làm việc độc đáo
Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.
Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.
Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.
Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo
Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.
Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, …
Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba…
Thời gian làm việc:
Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)
Địa điểm làm việc:
Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5 Trần Bình Trọng, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

