Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để ký hợp đồng (trường học, trung tâm tiếng anh, các đơn vị cung ứng chương trình giáo dục.. )

Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty (Avina, Intest, Marktest, K12LMS…)

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn và cụ thể với từng khu vực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm từng làm tại các công ty phần mềm, thiết bị giáo dục hoặc các doanh nghiệp bán lẻ, công nghệ Edtech ...

Có network và kinh nghiệm tìm kiếm, triển khai, kết nối cung ứng dịch vụ cho các trường học công lập và dân lập ở tất cả các cấp

Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng up to 16.000.000đ + com

Phụ cấp điện thoại, công tác phí

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ,..

