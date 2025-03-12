Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 88 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn và giới thiệu thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng là Bác sĩ nha khoa, Bệnh viện, Phòng khám.

• Chăm sóc khách hàng cũ, thiết lập và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới, đưa ra phương án kinh doanh phù hợp.

• Thực hiện các hoạt động bán hàng: Báo giá, hợp đồng, thu hồi công nợ, ...

• Hỗ trợ sau bán hàng xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm.

• Thực hiện thu thập và phân tích các thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh định và các báo cáo khác theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 22 - 30 tuổi.

• Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học các khối ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing...

• Nhanh nhẹn, có khả năng tự thúc đẩy, chủ động và có trách nhiệm .

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu và có thể giao tiếp tiếng Anh.

• Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng MS office.

• Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo.

• Làm fulltime tại công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10 – 15 triệu hoặc hơn tùy năng lực đạt được (lương cứng + doanh thu + thưởng)

• Được đào tạo và nâng cao kiến thức và chuyên môn về kinh doanh và sản phẩm.

• Môi trường làm việc trẻ, năng động với tính chủ động cao, được thúc đẩy sự phát triển từng cá nhân.

• Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PDENT

