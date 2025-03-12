Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2A Mễ Trì Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tiếp cận với các idol và agency tiềm năng

Quản lý và đào tạo với các idol và agency.

Chịu trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin sản phẩm thị trường bản địa và sản phẩm cạnh tranh, đồng thời điều chỉnh chiến lược hợp tác theo thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tiếng Trung

Có khả năng đàm phán, linh hoạt trong giao tiếp

Khả năng thiết kế cơ bản qua Canva

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là BD, Sales

Có hiểu biết về lĩnh vực livestream là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 12.000.000 VND + bonus, thử việc 100% lương

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc, teambuiding hàng tháng 500.000/người

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.