Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 2A Mễ Trì Thượng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tiếp cận với các idol và agency tiềm năng
Quản lý và đào tạo với các idol và agency.
Chịu trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin sản phẩm thị trường bản địa và sản phẩm cạnh tranh, đồng thời điều chỉnh chiến lược hợp tác theo thị trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung
Có khả năng đàm phán, linh hoạt trong giao tiếp
Khả năng thiết kế cơ bản qua Canva
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là BD, Sales
Có hiểu biết về lĩnh vực livestream là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000 – 12.000.000 VND + bonus, thử việc 100% lương
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc, teambuiding hàng tháng 500.000/người
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cung cấp máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
