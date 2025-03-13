Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Đường Thịnh Liệt Mới,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

kỹ sư bán hàng – lĩnh vực điện mặt trời

kỹ sư bán hàng – lĩnh vực điện mặt trời

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm điện mặt trời.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng về tính năng, lợi ích và cơ chế hoạt động của các sản phẩm điện mặt trời.

Hỗ trợ khách hàng trải nghiệm, dùng thử sản phẩm trước khi mua.

Lập báo giá, đàm phán mức giá và các điều khoản hợp đồng, đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

Quản lý danh sách khách hàng, theo dõi đơn hàng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Phân tích doanh thu, chi phí để đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh.

Hỗ trợ phòng marketing trong các hoạt động triển lãm, hội nghị và sự kiện quảng bá sản phẩm.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đào tạo và chuyển giao tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh.

Các chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu trình độ và kỹ năng

Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật tại các trường: Đại học Bách Khoa, Đại học Giao Thông Vận Tải hoặc các trường kỹ thuật liên quan.

Có kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật và nền tảng vững chắc về điện mặt trời.

Thành thạo kỹ năng lắp đặt, bảo trì hệ thống điện mặt trời và đảm bảo an toàn điện.

Có kỹ năng quản lý năng lượng và sử dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật phục vụ công việc.

Đam mê và có tố chất phù hợp với công việc kinh doanh.

Khả năng làm việc nhóm và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng nhanh chóng.

Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống linh hoạt trong các vấn đề kỹ thuật và kinh doanh.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành liên quan có thể ứng tuyển.

Lợi thế:

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG Được Hưởng Những Quyền Lợi

Có hoa hồng/ thưởng/phụ cấp

Được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng từ phòng Đào tạo và các quản lý cấp cao

Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 18 tháng

Đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo contest tùy thời điểm

Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, không gian mở khơi gợi nguồn cảm hứng

