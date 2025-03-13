Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỨC PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà 116, Louis 8, Thịnh Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Báo giá, đàm phán và kí kết hợp đồng xuất khẩu

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ

- Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên tôt nghiệp các trường Kinh tế)

- Giao tiếp tiếng Anh từ mức khá trở lên.

- Ứng viên có thể đi làm full time (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỨC PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: từ 8- 12 triệu/tháng. ( Lương cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)

- Thu nhập : Lương cứng + % doanh số bán hàng cao ( có thể lên tới 30-50tr )

- Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe tại công ty

- Chế độ khen thưởng xứng đáng, cơ hội thăng tiến cao

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Được đóng BHYT,BHXH ... đầy đủ theo quy định củɑ nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của Công Ty.

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỨC PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.