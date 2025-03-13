Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHIÊN LIỆU KHÁNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, hỗ trợ,thuyết phục, chào bán các sản phẩm của công ty.

- Liên hệ, tiếp xúc khách hàng theo lịch trình.

- Theo dõi bán hàng và thu hồi công nợ.

- Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp và khách hàng trong việc lấy/nhận hàng.

- Duy trì mối quan hệ và đẩy mạnh doanh số, sản lượng gas với những khách hàng cũ trên địa bàn được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 23 trở lên.

- Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có kiến thức về khí Gas hoặc có kinh nghiệm kinh doanh nhiên liệu sản xuất, dầu, khí hoá lỏng, nguyên vật liệu sản xuất... trong khách hàng khu công nghiệp.

- Khả năng giao tiếp tốt

- Trung thực, siêng năng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHIÊN LIỆU KHÁNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ thỏa thuận (gồm lương cứng và lương thưởng kinh doanh).

- Môi trường làm năng động, tạo điều kiện để phát triển kinh doanh.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty

- Chế độ nghỉ phép năm, hỗ trợ xăng xe đi lại…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHIÊN LIỆU KHÁNH AN

