Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANZMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng phù hợp với dịch vụ công ty cung cấp

Tư vấn dịch vụ truyền thông phù hợp với khách hàng. Giải đáp thắc mắc và tiến hành thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng

Tương tác cùng khách hàng và nội bộ trong công ty để thực hiện công việc

Thực việc các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cầu tiến, chăm chỉ trong công việc

Ưu tiên các bạn có chuyên ngành Marketing, truyền thông

Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản (5.000.000 VND) + hoa hồng + phụ cấp KPI + Thưởng hiệu suất

Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các phúc lợi từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA

