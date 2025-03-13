Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANZMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng phù hợp với dịch vụ công ty cung cấp
Tư vấn dịch vụ truyền thông phù hợp với khách hàng. Giải đáp thắc mắc và tiến hành thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng
Tương tác cùng khách hàng và nội bộ trong công ty để thực hiện công việc
Thực việc các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cầu tiến, chăm chỉ trong công việc
Ưu tiên các bạn có chuyên ngành Marketing, truyền thông
Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển
Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cơ bản (5.000.000 VND) + hoa hồng + phụ cấp KPI + Thưởng hiệu suất
Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các phúc lợi từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANZMEDIA
