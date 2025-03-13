Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAPPY LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 9 Ngõ 25 Nguyễn Chí Thanh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng,quản lý và theo dõi đơn hàng.

Xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm và đơn hàng vào hệ thống quản lý.

Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo bán hàng theo yêu cầu.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi.

Thực hiện các công việc hành chính khác liên quan đến bộ phận bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trên các hệ thống CRM (nếu có).

Tham gia vào các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng, vận hành sàn thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAPPY LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HAPPY LIFE

