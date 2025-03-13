Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 216 - 218, Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Social Marketing (khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ gia công mỹ phẩm).

- Gọi điện, nhắn tin tư vấn khách hàng về dịch vụ, giới thiệu quy trình gia công, báo giá, tư vấn sản phẩm phù hợp.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại của tổ chức, khách hàng tiềm năng chưa quyết định sử dụng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ và thúc đẩy chốt đơn.

- Quản lý, cập nhật và theo dõi danh sách khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan;

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Sale Admin, Telesales hoặc Chăm sóc khách hàng;

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt;

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gia công mỹ phẩm, dược phẩm.

Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: Ăn trưa 25.000 VNĐ/1 ngày công;

- Chế độ: bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, xét tăng lương 1-2 lần/năm;

- Khác: Cơ hội tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin