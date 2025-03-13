Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận xe của khách hàng, phối hợp với kỹ thuật kiểm tra xe và tư vấn cho khách hàng về việc khắc phục lỗi điều chỉnh hay cần thay mới phụ tùng;
- Làm báo giá, làm lệnh sửa chữa xe cho khách hàng, theo dõi tiến độ và chất lượng sửa chữa;
- Quyết toán sửa chữa, giao xe, cập nhật, quản lý hồ sơ khách hàng;
- Giải quyết công việc bảo hành, các khiếu nại của khách hàng đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng;
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm - phát triển khách hàng mới;
- Làm việc với các đơn vị bảo hiểm để sửa chữa xe có BH;
- Làm việc với các đối tác gia công ngoài (nếu có phát sinh);
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành nghề, ưu tiên ngành công nghệ Ô tô, cơ khí động lực...
- Có từ 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ứng viên đã từng làm về các dòng xe ô tô Suzuki là lợi thế
- Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tự tin, cầu thị.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là excel.
- Sử dụng máy tính cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10tr, thưởng hiệu quả xưởng dịch vụ; Lương tháng 13...
- Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam.
- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, du lịch, sinh nhật, team building,….
- Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép năm hưởng nguyên lương.
- Thưởng các dịp lễ tết trong năm
- Thời gian làm việc: 8h/ngày (8h00 - 17h00,) Từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU

Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô NISU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 449 đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

