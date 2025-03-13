Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 117 Võ Chí Công, Xuân La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm Sales online hoặc telesales là lợi thế (ưu tiên ngành F&B, thực phẩm sạch, bán lẻ).
-Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục, xử lý tình huống linh hoạt.
-Chủ động, có trách nhiệm, không ngại tiếp cận khách hàng mới.

Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-8 triệu/tháng + Thưởng doanh số không giới hạn (thu nhập trung bình từ X – Y triệu/tháng nếu đạt KPI).
-Ưu đãi mua sản phẩm thực phẩm hữu cơ với giá ưu đãi cho nhân viên.
-Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh sau 6 – 12 tháng.
-Được đào tạo bài bản về Sales & chăm sóc khách hàng ngay từ đầu.
-Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An

Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 117 Võ Chí Công, Xuân La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

