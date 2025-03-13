Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 117 Võ Chí Công, Xuân La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm Sales online hoặc telesales là lợi thế (ưu tiên ngành F&B, thực phẩm sạch, bán lẻ).

-Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục, xử lý tình huống linh hoạt.

-Chủ động, có trách nhiệm, không ngại tiếp cận khách hàng mới.

Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-8 triệu/tháng + Thưởng doanh số không giới hạn (thu nhập trung bình từ X – Y triệu/tháng nếu đạt KPI).

-Ưu đãi mua sản phẩm thực phẩm hữu cơ với giá ưu đãi cho nhân viên.

-Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh sau 6 – 12 tháng.

-Được đào tạo bài bản về Sales & chăm sóc khách hàng ngay từ đầu.

-Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.