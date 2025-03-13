Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 117 Võ Chí Công, Xuân La,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm Sales online hoặc telesales là lợi thế (ưu tiên ngành F&B, thực phẩm sạch, bán lẻ).
-Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục, xử lý tình huống linh hoạt.
-Chủ động, có trách nhiệm, không ngại tiếp cận khách hàng mới.
-Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục, xử lý tình huống linh hoạt.
-Chủ động, có trách nhiệm, không ngại tiếp cận khách hàng mới.
Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7-8 triệu/tháng + Thưởng doanh số không giới hạn (thu nhập trung bình từ X – Y triệu/tháng nếu đạt KPI).
-Ưu đãi mua sản phẩm thực phẩm hữu cơ với giá ưu đãi cho nhân viên.
-Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh sau 6 – 12 tháng.
-Được đào tạo bài bản về Sales & chăm sóc khách hàng ngay từ đầu.
-Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
-Ưu đãi mua sản phẩm thực phẩm hữu cơ với giá ưu đãi cho nhân viên.
-Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh sau 6 – 12 tháng.
-Được đào tạo bài bản về Sales & chăm sóc khách hàng ngay từ đầu.
-Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thực phẩm hữu cơ Tuệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI