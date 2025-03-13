Tuyển Nhân viên kinh doanh Silk Plus Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liền Kề 14 - 10, Khu Tái Định Cư Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế và tư vấn tour theo yêu cầu của du khách nước ngoài, thị trường khách nói tiếng Anh (B2B và B2C).

• Sale không phải tìm nguồn khách.

• Chăm sóc khách hàng.

• Nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

• Làm việc tại văn phòng Hà Nội - 5 ngày/ tuần và 0.5 ngày online vào thứ 7.

• Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 08h30.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm:

- Ít nhất 1 năm đã và đang làm trong ngành du lịch, với vị trí: Sales tour Inbound, Tư vấn tour inbound, đã từng làm M.I.C.E là một lợi thế.

- Sẵn sàng đào tạo từ đầu cho ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng thông thạo Tiếng Anh

- Có kinh nghiệm và kiến thức về các tuyến du lịch Đông Dương là một lợi thế.

• Kỹ năng:

- Thành thạo tiếng Anh (nhất là kỹ năng: Viết, nói)

- Kỹ năng Excel và Word tốt.

• Ham học hỏi và tương tác tốt.

• Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

• Sức khỏe tốt.

Tại Silk Plus Travel Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 6.5-12 triệu/tháng (Theo khả năng của ứng viên Thưởng hàng tháng/kết quả kinh doanh. Thu Nhập lên tới 20 triệu/tháng

• Bảo hiểm

• Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết.

• Có nhiều cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Silk Plus Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin