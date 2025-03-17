Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NOZOMI EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu 6,9ha Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

· Thực hiện cuộc gọi Telesale giới thiệu và tư vấn trực tiếp

· Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh, học sinh, học viên tham gia các dịch vụ tư vấn du học, XKLD Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, đào tạo nghề...

· Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm/dịch vụ

· Lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh theo ngày/tuần/tháng, tiến độ các hợp đồng và đề xuất phương án cải thiện

· Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm làm việc tại vị trí tương đương

· Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan

· Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục và xuất khẩu lao động

· Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Tư vấn du học, XLKĐ, Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh/Công nghệ, Du học... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

· Có laptop cá nhân và chấp nhận làm việc cuối tuần (nếu được yêu cầu).

· Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)

· Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo...chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...

· Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

· Có thể chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu thái độ tốt và máu lửa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NOZOMI EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận và dựa vào barem khung chung

Thưởng doanh số theo KPI + Thưởng thành tích tốt nhất tháng/quý + Thưởng team + Phụ cấp (ăn uống, điện thoại...) + thưởng năm

Đầy đủ bằng khen nhân viên xuất sắc của tháng/quý/năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định (sau 6 tháng)

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ… (Ngày phép không sử dụng được quy đổi ra lương). Thưởng tết tùy theo tình hình kinh doanh

Đào tạo nâng cao kỹ năng & cơ hội thăng tiến.

Du lịch, team building hàng năm.

Review lương 1 năm 1 lần theo thang điểm đánh giá

Cơ hội thăng tiến theo lộ trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NOZOMI EDU

