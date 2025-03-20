Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tháp Tây, tòa nhà Hancorp plaza, số 72, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nhà xưởng, khu công nghiệp, trung tâm logistics.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm quạt công nghiệp Kale Fans đến khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác.
Đàm phán, thương lượng hợp đồng, chốt đơn hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng.
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, tuổi từ 22-30.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Cơ khí, Điện).
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có đam mê kinh doanh.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Năng động, chịu khó, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Có kinh nghiệm trong ngành thiết bị công nghiệp là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Cơ khí, Điện).
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có đam mê kinh doanh.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Năng động, chịu khó, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Có kinh nghiệm trong ngành thiết bị công nghiệp là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: lương + Hoa hồng theo doanh số.
Thưởng hấp dẫn theo hiệu suất làm việc.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Thưởng hấp dẫn theo hiệu suất làm việc.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI