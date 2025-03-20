Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tháp Tây, tòa nhà Hancorp plaza, số 72, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nhà xưởng, khu công nghiệp, trung tâm logistics.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm quạt công nghiệp Kale Fans đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

Đàm phán, thương lượng hợp đồng, chốt đơn hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 22-30.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Cơ khí, Điện).

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có đam mê kinh doanh.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Năng động, chịu khó, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.

Có kinh nghiệm trong ngành thiết bị công nghiệp là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: lương + Hoa hồng theo doanh số.

Thưởng hấp dẫn theo hiệu suất làm việc.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

