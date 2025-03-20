Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 48 Lê Văn Lương – Phường Nhâm Chính – Quận Thanh Xuân, HN - số 3 Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển sản lượng hàng hóa (Air Freight, Sea Freight, Customs Clearance, Trucking...) của công ty.

Xây dựng và quản lý đội ngũ Sales để đạt được target của từng cá nhân và cả team.

Chủ động tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới cho công ty.

Phát triển thêm các mảng hàng nhập khẩu, PER (Perishable), AVI (Aviation), DG (Dangerous Goods)...

Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng quản lý để đáp ứng yêu cầu công việc.

Có kinh nghiệm sales các khách hàng lớn và vừa, có sản lượng ổn định.

Ưu tiên có sẵn tệp khách hàng liên quan.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong tập đoàn Maxic khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Logistics, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường Logistics, đặc biệt trong các mảng Air Freight, Sea Freight, Customs Clearance.

Chủ động, cầu tiến, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPIs (thu nhập không giới hạn theo năng lực).

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, phát triển chuyên môn.

Lương tháng 13, 14 (tùy lợi nhuận công ty, peformance cá nhân)

Thưởng sinh nhật, lễ tết.

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định

Đi du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Các hoạt động gắn kết khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

