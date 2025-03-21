Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 30 Ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận, khai thác, chăm sóc data Khách hàng cũ từ công ty bàn giao.
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.
- Phối hợp phòng kế toán theo dõi, thu hồi công nợ
- Thực hiện báo cáo theo quy định của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
- Nhanh nhạy, nhiệt tình trong công việc
- Hòa đồng, thân thiện
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 10 -25tr, phụ cấp xăng xe + điện thoại
- Đầy đủ phúc lợi (BHXH, du lịch, teambuilding,sinh nhật).
- Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH VHP
