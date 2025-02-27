Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng K.U.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng K.U.S
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng K.U.S

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 354 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, đánh giá thói quen mua sắm của khách hàng , cân nhắc để soạn thảo báo giá phù hợp nhằm đạt được giao dịch mua bán.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại nhằm đạt được sự hỗ trợ mua hàng liên tục , theo dõi tiến độ công trình của khách và đáp ứng nhu cầu của họ
- Đánh giá và thống kê giao dịch mua hàng của khách hàng hiện tại để đảm bảo khách hàng mua đầy đủ các mặt hàng công ty đang bán.
- Theo dõi khoản thanh toán đến hạn để đảm bảo hạn mức tín dụng và thời hạn phù hợp thanh toán của khách hàng.
- Quản lý , chuẩn bị tài liệu yêu cầu sửa đổi hạn mức tín dụng của khách.
- Phân tích các báo cáo giúp phòng kinh doanh tăng doanh thu bán hàng và đạt được lợi nhuận cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến bán hàng qua điện thoại.
- Khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường đội nhóm.
- Có kinh nghiệm trong ngành xây dựng sẽ là một lợi thế
- Thành thạo việc sử dụng MS Office

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng K.U.S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + % doanh thu
- Được đóng bảo hiểm full lương trên hợp đồng
- Được đào tạo miễn phí chuyên môn, phát triển kỹ năng mềm
- Có cơ hội thăng tiến trong công công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động
- Địa chỉ làm việc : 354, Đào trí, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h -17h + thứ bảy: 8h-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng K.U.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng K.U.S

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 354 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

